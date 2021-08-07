Бразильские волейболистки избежали наказания за допинг

«Подкомитет дисциплинарной комиссии Международной федерации волейбола пришёл к выводу, что на национальную команду Бразилии не могут быть наложены командные наказания, и результаты женского турнира по волейболу остаются в силе, поскольку в настоящее время не нарушена статья 11.1 Медицинских и антидопинговых правил Международной федерации волейбола в связи с тем, что Тандара Алвес Кайшета ещё не подверглась нарушению антидопинговых правил», — заявили в пресс-службе дисциплинарной комиссия Международной федерации волейбола (FIVB) РИА «Новостям».