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Олимпиада-2020

Австралийские футболисты и регбисты устроили пьяный дебош по пути с Олимпиады-2020

Газета.Ru
6 часов назад

Австралийские регбисты и футболисты устроили пьяный дебош во время перелета на родину с Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Австралийцы устроили пьяный дебош по пути с Олимпиады
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представители авиакомпании сразу по приземлении в Сиднее заявили, что спортсмены выпивали алкоголь на борту, что запрещено правилами авиакомпании, а также громко пели и кричали, мешая остальным пассажирам.

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Нескольких спортсменов вырвало прямо на их местах, а также в туалете, что привело к его засорению и поломке. Сообщается, что австралийцы после отказа бортпроводников отдать им весь оставшийся в самолете алкоголь пытались его выкрасть.

Федерация регби Австралии уже объявила выговор игрокам, замеченным в скандале, а некоторым из них даже предстоит пройти специальные курсы.

Сборная Австралии по футболу не смогла выйти из группы на ОИ-2020, заняв в ней 4-е место. Австралийские регбисты проиграли в четвертьфинале и в итоге заняли 7-е место.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее пользователи популярной китайской соцсети Weibo раскритиковали интервью, которое государственные СМИ взяли у легкоатлетки Лицзяо Гун.

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