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Олимпиада-2020

Губерниев отреагировал на антирекорд сборной России по гребле на Олимпиаде

Газета.Ru
1 час назад

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на результат сборной России по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде.

Губерниев: "Мы впервые в истории без олимпийских медалей в гребле на байдарках и каноэ!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, впервые в истории россияне не завоевали ни одной медали.

«Мы остались без медалей в олимпийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ! Впервые в истории! Что скажут наши тренеры при переходе на другую работу?» — написал Губерниев в Telegram.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российские гимнастки вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде.

Олимпиада-2020,Дмитрий Губерниев,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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