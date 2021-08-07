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Олимпиада-2020

Сборная России вышла в финал многоборья в художественной гимнастике на ОИ

ИА Regnumиещё 1
1 час назад

Сборная России по художественной гимнастике стала второй в квалификации группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Россиянки вышли в финал многоборья в художественной гимнастике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе сборной России выступают Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, которые получили за свое выступление 89,050 балла.

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Первое место заняла сборная Болгарии с результатом 91,800, третье — команда Италии, набравшая 87,150 балла.

Отметим, финал группового многоборья по художественной гимнастике на летней Олимпиаде в Токио состоится 8 августа.

Олимпиада-2020,Анастасия Близнюк,Ангелина Шкатова,Анастасия Максимова,СБОРНАЯ РОССИИ,ИА REGNUM,
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