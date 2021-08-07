Россиянки вышли в финал многоборья в художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике стала второй в квалификации группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В составе сборной России выступают Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, которые получили за свое выступление 89,050 балла.

Первое место заняла сборная Болгарии с результатом 91,800, третье — команда Италии, набравшая 87,150 балла.