Роднина: надо признать поражение Авериной

Очень долго удерживали золото в художественной гимнастике. Представляете, сколько лет они копили силы, работали против того, чтобы была такая доминанта? Поймите, это же всегда раздражает. Я не говорю, что это справедливое решение. Но всё равно наши девочки — молодцы! Они показали высокий класс и хорошее мастерство. Это, наверное, как раз та ситуация, когда мы говорим про спортивную удачу. В тот момент, когда наши готовы, хорошо выполняют программу, да и ошибки совершали не больше, чем соперницы Иногда удача отворачивается», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.