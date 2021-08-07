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Олимпиада-2020

Роднина: надо признать поражение Авериной на Олимпиаде. После драки кулаками не машут

Чемпионат.comиещё 11
1 час назад

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на результаты соревнований по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде в Токио. Золото сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, её сестра Арина стала четвёртой.

Роднина: надо признать поражение Авериной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Видела лишь проблемные выступления с лентой. Видимо, сказался климат: при большой влаге лента была не в управлении девочек.

Судейство? У нас в фигурном катании не принято обсуждать работу судейской бригады. Думаю, будет разбор в нашей федерации, как и должен быть разбор в Международной федерации гимнастики. Но в данной ситуации, как говорится, после драки кулаками не машут. Надо признать поражение Авериной и сделать выводы. Наши девочки — замечательные! Самое главное, молодые и перспективные. Против лидеров всегда борются и, как правило, делают это объединяясь.

Очень долго удерживали золото в художественной гимнастике. Представляете, сколько лет они копили силы, работали против того, чтобы была такая доминанта? Поймите, это же всегда раздражает. Я не говорю, что это справедливое решение. Но всё равно наши девочки — молодцы! Они показали высокий класс и хорошее мастерство. Это, наверное, как раз та ситуация, когда мы говорим про спортивную удачу. В тот момент, когда наши готовы, хорошо выполняют программу, да и ошибки совершали не больше, чем соперницы Иногда удача отворачивается», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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