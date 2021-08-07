Судьи занизили оценки Арины Авериной

В соревнованиях гимнасток на Олимпиаде происходит что-то странное. Оценки россиянки Арины Авериной вызывают огромные вопросы.

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Личное многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио складывается для России очень волнительно и напряжённо. Мало того, что у наших сестёр Авериных есть сильная и опасная конкурентка в борьбе за золото, так ещё и судьи явно неблагосклонны к российским гимнасткам.

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После долгого разбирательства арбитры отклонили протест России, чем повысили шансы главной конкурентки наших девушек. А затем снова занизили оценку Арине Авериной.

Неужели настолько не хотят отдавать России золото в нашем коронном виде?

Российские «художницы» Дина и Арина Аверины в личном многоборье на Олимпиаде встречают серьёзную конкуренцию со стороны представительницы Израиля Линой Ашрам. Именно она захватила лидерство после первого вида программы — упражнения с обручем. Линой набрала 27,500 балла, опередив Дину Аверину на 0,250 балла. А вот преимущество израильтянки над Ариной Авериной в 0,7 балла уже выглядело опасным.

Арине, которой выпало открывать упражнения с мячом, предстояло собраться и сделать всё, чтобы отставание от Ашрам не выросло. Со своей задачей россиянка справилась на отлично: не допустила ни единой помарки и получила от арбитров гроссмейстерские 27,900 балла. Однако при очень высокой оценке за исполнение — 9,3 — сложность программы судьи оценили в 18,600 балла. В квалификации при менее идеальном исполнении оценка за сложность составила 18,700 балла, а на других соревнованиях Арина набирала и ещё больше.

В итоге российская сторона решила опротестовать оценку Арины Авериной, и в соревнованиях возникла пауза на несколько минут.

«Линой Ашрам получает очень высокие оценки, поэтому я считаю, что всё правильно, надо бороться. Наши тренеры знают, что у Линой мяч — это самый сильный вид, в квалификации она эти упражнения выиграла. Арина выполнила своё упражнение прекрасно, так что протест оправдан», — говорила в эфире Первого канала олимпийская чемпионка Маргарита Мамун.

К сожалению, после довольно долгих разбирательств арбитры отклонили протест России в художественной гимнастике на Олимпиаде. Причём вместе с возможностью увеличить оценку Арины Авериной Россия потеряла и $ 300, так как подача протеста в соревнованиях по художественной гимнастике платная. Сделано это для того, чтобы состязания не затягивались, однако на Олимпийских играх каждая десятая балла имеет колоссальное значение, так что на протесты национальные сборные не скупятся. В случае удовлетворения протеста деньги возвращают, но наш протест отклонили, а значит, и деньги России не вернут.

Волновались российские тренеры не зря. Линой Ашрам за упражнения с мячом набрала сумасшедшие 28,300 балла и после двух видов опережала Арину Аверину уже на 1,1 балла. И, что уж совсем неприятно, судейские странности продолжились. В упражнениях с булавой Арине снова сильно занизили оценку за сложность. На этот раз протест формально удовлетворили, но добавили лишь 0,4 балла, когда изначально недодали около балла.