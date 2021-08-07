Канделаки: во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев

«Дину Аверину засудили. Такое судейство — лишнее подтверждение тому, что в спорте больше нет честности, нет порядочности, нет прозрачности. Зато есть политические интересы. Спортом манипулируют, во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев и при том, что Международный олимпийский комитет где-то сотрудничает и с нами, в критический момент он выбирает не нас», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.