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Олимпиада-2020

Канделаки: во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев

Газета.Ru
1 час назад

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о судействе в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, в котором Дина Аверина заняла второе место.

Канделаки: во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев
Фото: Матч ТВМатч ТВ

«Дину Аверину засудили. Такое судейство — лишнее подтверждение тому, что в спорте больше нет честности, нет порядочности, нет прозрачности. Зато есть политические интересы. Спортом манипулируют, во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев и при том, что Международный олимпийский комитет где-то сотрудничает и с нами, в критический момент он выбирает не нас», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,Тина Канделаки,Петр Чайковский,
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