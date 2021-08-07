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Олимпиада-2020

Винер-Усманова может покинуть сборную России по художественной гимнастике

Газета.Ru
49 минут назад

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова может покинуть пост тренера сборной России, передает ТАСС.

Винер-Усманова может покинуть сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Так не должны судиться соревнования», — сказала Винер-Усманова.

Россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Победительницей соревнований стала Линой Ашрам из Израиля.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота Олимпиады в гимнастике

Бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.

Художественная гимнастика. Олимпийские игры. Токио.

Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.

4. Арина Аверина (Россия) — 102,100.

Ранее россиянка Дина Аверина поделилась эмоциями от индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде.

Олимпиада-2020,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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