Мария Ласицкене выиграла золото Олимпиады в Токио

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) с результатом 2,04 м. Серебряным призёром стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.