"Закрывать глаза не будем": Россия отказалась ставить точку в скандале с судейством на Играх

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Олимпиада-2020

ОКР намерен добиться разбирательства по судейству в художественной гимнастике

Газета.Ruиещё 19
1 час назад

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация планирует добиться разбирательства по судейству финала индивидуального многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх - 2020 в Токио.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов", - написал Поздняков в Instagram.

Российская гимнастка Дина Аверина взяла серебро, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту.

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Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что обсудит с юристами возможность обжаловать результаты финальных соревнований

Олимпиада-2020,Дина Аверина,Станислав Поздняков,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,
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