Названы самые популярные авто в Японии за июль 2021 года

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Олимпиада-2020

Самые высокооплачиваемые спортсмены завершающейся Олимпиады в Токио

Финансовая газетаиещё 1
11 часов назад

В воскресенье, 8 августа, на Национальном стадионе в Токио пройдет церемония закрытия летних Олимпийских игр. Она начнется в 14.00 по московскому времени. Мероприятие будет проводиться без зрителей из-за строгих ограничений, действующих в связи с пандемией коронавируса. Олимпийский флаг будет передан хозяину следующих летних Игр — Франции, которая примет Олимпиаду-2024 в Париже.

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Фото: fingazeta.rufingazeta.ru

Накануне олимпиады Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпийских игр-2020 в Токио. На первом месте данного рейтинга оказался баскетболист сборной США и «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. По оценке Forbes, 32-летний американец заработал за прошлый год $75 млн. Следом за ним в списке самых высокооплачиваемых олимпийцев идет 23-летняя японская теннисистка Наоми Осака, заработавшая за последний год $60 млн. На третьем месте располагается еще один представитель сборной США по баскетболу Дамиан Лиллард с заработком в $40,5 млн.

В основном такие доходы дает не спорт, а рекламные контракты - с Google, LVMH, Workday и Levi's и другими.

Итак, топ-9 самых высокооплачиваемых олимпийцев по версии Forbes:
  • Кевин Дюрант (баскетбол, США) — $75 млн;
  • Наоми Осака (теннис, Япония) — $60 млн;
  • Дамиан Лиллард (баскетбол, США) — $40,5 млн;
  • Новак Джокович (теннис, Сербия) – $34,5 млн;
  • Рори Макилрой (гольф, Великобритания) – $32 млн;
  • Девин Букер (баскетбол, США) – $30,5 млн;
  • Кей Нисикори (теннис, Япония) – $30,7 млн;
  • Крис Миддлтон (баскетбол, США) – $27 млн;
  • Джру Холидей (баскетбол, США) – $23 млн.
Олимпиада-2020,Кевин Дюрант,Google,Forbes,
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