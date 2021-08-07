Названы самые популярные авто в Японии за июль 2021 года

В воскресенье, 8 августа, на Национальном стадионе в Токио пройдет церемония закрытия летних Олимпийских игр. Она начнется в 14.00 по московскому времени. Мероприятие будет проводиться без зрителей из-за строгих ограничений, действующих в связи с пандемией коронавируса. Олимпийский флаг будет передан хозяину следующих летних Игр — Франции, которая примет Олимпиаду-2024 в Париже.

Фото: fingazeta.ru fingazeta.ru

Накануне олимпиады Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов Олимпийских игр-2020 в Токио. На первом месте данного рейтинга оказался баскетболист сборной США и «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант. По оценке Forbes, 32-летний американец заработал за прошлый год $75 млн. Следом за ним в списке самых высокооплачиваемых олимпийцев идет 23-летняя японская теннисистка Наоми Осака, заработавшая за последний год $60 млн. На третьем месте располагается еще один представитель сборной США по баскетболу Дамиан Лиллард с заработком в $40,5 млн.

В основном такие доходы дает не спорт, а рекламные контракты - с Google, LVMH, Workday и Levi's и другими.