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Олимпиада-2020

Кабаева объяснила первое за 25 лет поражение России в художественной гимнастике

Lenta.ruиещё 5
58 минут назад

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева объяснила первое за 25 лет поражение России в художественной гимнастике на Олимпиаде. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кабаева высказалась о поражении России на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами», — сказала она в интервью.

По словам гимнастки, судьи «долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу». Кабаева также выразила мнение, что главной задачей на соревнованиях было не оценить спортивную подготовку, а «найти возможность лишить Россию золотой медали».

Ранее поражение россиянок объяснила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер. Она отметила, что судьи «убили» Дину Аверину, поставив ей оценку ниже, чем победившей израильтянке Линой Ашрам. «Надоели русские, понимаете? Надоели», — заявила Винер.

Стало известно об отстранении засудившей Аверину украинского арбитра

7 августа Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Золотая медаль досталась Ашрам. С 2000 года сборная России всегда выигрывала все золотые медали в художественной гимнастике на Олимпиадах.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,Ирина Винер,Алина Кабаева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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