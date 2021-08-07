Кабаева высказалась о поражении России на Олимпиаде

«Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами», — сказала она в интервью.