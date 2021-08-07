«Надоели русские, понимаете?» В России разозлились после скандала с судейством на Играх

Давно болельщики и эксперты не были настолько единодушны. Произвол арбитров по отношению к Авериным на Олимпиаде очевиден.

Фото: JAMIE SQUIRE/GETTY IMAGES JAMIE SQUIRE/GETTY IMAGES

Олимпиада закончится, а грандиозный скандал в художественной гимнастике не забудется ещё очень долго. Так сразу и не вспомнить, когда российских спортсменов засуживали настолько нагло, открыто и цинично.

Видео дня

Сначала Арину Аверину откровенно обижали, искусственно давая преимущество в израильтянке Линой Ашрам. А потом и Дину Аверину бессовестно обокрали, чтобы впервые за 25 лет оставить Россию без золота Олимпиады в личном многоборье.

В России уверены, что проглатывать эту обиду просто нельзя. Кажется, настолько едкой и обильной критики на этих Играх не удостаивались судьи ни в одном виде спорта.

И ведь абсолютно заслуженно. Произвол арбитров по отношению к Авериным очевиден.

«Подсчитывали оценки, чтобы я не выиграла»

Ощущение какой-то запредельной несправедливости по отношению к российским чемпионкам по ходу соревнований только нарастало. И если у обычных болельщиков такое впечатление ещё могло возникнуть субъективно, то после комментариев гуру художественной гимнастики сомнений не осталось.

«Я чувствую, что «убили» Дину. Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на семь десятых меньше, чем Дина, а у неё была ошибка больше чем на балл. Вот и всё. Надоели русские, понимаете? Надоели. Поэтому это всё делается — олимпийская чемпионка с такой ошибкой. Единственная, кто сегодня не потерял предмет — Дина Аверина», — сказала президент Федерации художественной гимнастики России, главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова «Матч ТВ».

Разделяла возмущение наставницы и сама Дина Аверина, которая не смогла сдержать слёз после болезненного поражения.

«Нас сегодня занижали. Ариша пришла после булав и сказала, что сделала их идеально, что очень счастлива. А оценку ей занизили на два балла. Мы столько к этому шли, а сегодня было просто несправедливо. Устали, что мы постоянно выигрывали, поэтому занижали.

Оценки долго выставляли. Я сразу поняла, что они подсчитывают, чтобы я не выиграла. Такое уже было на чемпионате Европы, когда болгарка обогнала меня и заняла второе место, а я третье. Я даже спросила у Ариши: «Поставят?». Она сказала, что нет. Такое было судейство сегодня», — отметила вице-чемпионка Олимпиады.

«Произошло немыслимое»

А вот ещё несколько экспертных оценок от людей, которые съели на гимнастическом ковре не один пуд соли.

Ольга Капранова, девятикратная чемпионка мира: «Дина Аверина — гимнастка номер один. Обидно, что не удалось взять золото. Эта Олимпиада — абсолютно непредсказуемая. За оценки, конечно, надо спрашивать у судей. Но, когда я увидела результаты, была очень удивлена. Это нонсенс в мире художественной гимнастики».

Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка: «Гимнастка с потерей не может выигрывать Олимпийские игры. Наших девочек засудили с самого первого выхода. Бесподобное выступление Арины Авериной с мячом, с булавами. И такие оценки То же самое Дина. С таким исполнением булав Диной ставить ей такую оценку Да, Линой Ашрам — сильная гимнастка, достойный конкурент, но сегодня произошло невыносимое».

Мария Нетесова, олимпийская чемпионка: «С первого вида израильской спортсменке завышали оценки. Делали всё, чтобы у неё был запас на ошибку перед последним видом. Ненормально, когда олимпийской чемпионкой становится гимнастка, которая роняла снаряд, а второе место занимает та, кто сделала всё идеально. Такое судейство — полный шок».

Впрочем, зашкаливающая предвзятость судейской бригады была очевидна не только специалистам. Так, легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала произошедшее форменным бандитизмом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поражение Дины Авериной – подлог на глазах у всего мира, а депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв призвал пересмотреть итоги соревнований.

«Заказ выполнен»

Рассержены действиями арбитров и рядовые болельщики. В России злятся из-за скандала в художественной гимнастике на Олимпиаде. Вот, что пишут читатели «Чемпионата» (причём многие комментарии слишком эмоциональны, чтобы их можно было опубликовать):

— Это что за вопиющее судейство? Израильтянка уронила ленту, а ей в оценке в строке пенальти 0 поставили??? Такая олимпиада нам не нужна.

— Вот так, чужими руками и вершится история. Жаль наших девчонок, они стали заложниками в политических интригах против нашей страны. Все тренировки, весь этот труд и пот, и всё коту под хвост.

— Заказ выполнен.

— В художественной гимнастике выиграли наши, а за судейским столиком – израильтяне.

— 23.3 за уроненную ленту — это пик судейского произвола, учитывая, что другим спортсменкам при такой же ошибке давали 21. Скандал сравнимый с засуживанием Немова.

— Настолько наглого судейского произвола я не видел никогда.

— Для нас Дина олимпийская чемпионка, заслуженно!