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Олимпиада-2020

Россиянка Ласицкене и украинка Магучих сделали совместное фото с флагами

Газета.Ru
1 час назад

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх - 2020 в Токио.

Ласицкене и Магучих сделали совместное фото с флагами
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Победительницей финала стала трехкратная чемпионка мира Ласицкене. Ее результат - 2,04 метра. Магучих стала обладательницей бронзы — 2,00. После соревнований спортсменки сделали совместный снимок. Чемпионка игр - 2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а Магучих — с флагом Украины.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Мария Ласицкене выиграла золото Олимпиады в Токио

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Ласицкене рассказала о сбывшейся на Олимпиаде мечте.

Олимпиада-2020,Мария Ласицкене,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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