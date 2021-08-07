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Олимпиада-2020

Израильтяне высказались о россиянах после победы Линой Ашрам на Олимпиаде

Слово и Дело
22 минуты назад

Художественная гимнастка из Израиля Линой Ашрам завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Как позже призналась девушка в интервью израильскому изданию, победа не снилась ей даже во снах.

России не было на Олимпиаде: Израильтяне обрадовались поражению Авериной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение судей отдать Ашрам первое место вызвало много споров, как среди зрителей состязаний, так и среди профессиональных спортсменов. Каждый, кто наблюдал за Олимпиадой, остался в недоумении, как израильтянка могла взять золотую медаль после потери ленты во время исполнения программы.

Серебро досталось россиянке Дине Авериной, которая, в отличие от соперницы, выступила чисто. После победы Линой Ашрам израильтяне не упустили возможности съязвить в комментариях насчет участия россиян на Олимпиаде и первого поражения в художественной гимнастике на Играх за последние 25 лет.

«Слава Линой, и пусть у русских ноют сердца от зависти»; «Разгромили россиян. Выдающееся достижение»; «Россияне плачут»;

«Я не помню, чтобы Россия участвовала в Олимпийских играх», – написал комментатор, намекнув на то, что российские спортсмены участвуют на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России, отчего в Токио нельзя услышать наш гимн.

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