России не было на Олимпиаде: Израильтяне обрадовались поражению Авериной

Художественная гимнастка из Израиля Линой Ашрам завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Как позже призналась девушка в интервью израильскому изданию, победа не снилась ей даже во снах.

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Решение судей отдать Ашрам первое место вызвало много споров, как среди зрителей состязаний, так и среди профессиональных спортсменов. Каждый, кто наблюдал за Олимпиадой, остался в недоумении, как израильтянка могла взять золотую медаль после потери ленты во время исполнения программы.

Серебро досталось россиянке Дине Авериной, которая, в отличие от соперницы, выступила чисто. После победы Линой Ашрам израильтяне не упустили возможности съязвить в комментариях насчет участия россиян на Олимпиаде и первого поражения в художественной гимнастике на Играх за последние 25 лет.