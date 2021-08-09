Главные скандалы Олимпиады-2020

Тема судейства в художественной гимнастике — номер один. Но на Играх-2020 было немало ситуаций, в которых эмоции выплёскивались через край.

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Олимпийские игры в Токио завершились. Как и на всех предыдущих Играх, в столице Японии нашлось место подвигам, историям преодоления, сенсациям и — без этого никуда — скандалам. Скандалам судейским, неспортивным, политическим, расистским, музыкальным и даже метеорологическим. Собрали самые громкие из них. В хронологическом порядке.

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Скандалы начались ещё до церемонии открытия. На официальном сайте Игр Olympics.com во всплывающем окне Olympics Cheer Zone между Украиной и Крымом была проведена линия границы. Получается, МОК признал Крым российским? Не тут-то было. Менее суток понадобилось, чтобы граница была стёрта.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно и за которую мы приносим свои извинения», — объяснили своё решение в оргкомитете. Скандал прогремел на весь мир.

«Полезное» видео

За сутки до начала Олимпиады в скандал влип российский пловец Кирилл Пригода. В своём «инстаграме» он опубликовал шуточное видео, что можно обмануть обязательный тест на коронавирус по прилёте в Японию, брызнув в рот антисептиком.

Шутку никто не понял. После волны критики Пригода опубликовал второе видео, на котором принёс извинения всей олимпийской сборной России. От руководства ОКР пловец получил строгий выговор, а организаторы Игр оставили инцидент без последствий. Кирилл в Токио выступил неудачно, а единственный случай с коронавирусом у сборной России произошёл с каратисткой Анной Чернышёвой, прилетевшей в Японию и сдавшей положительный тест.

«Я могу умереть»

Оргкомитет Олимпиады долгое время не реагировал на жалобы теннисистов, которым приходилось играть в самое пекло. Спортсмены испытывали серьёзные проблемы из-за накрывшей Токио жары. Но сдвигать расписание не собирались до тех пор, пока о проблеме не начали говорить суперзвёзды. А до этого теннисисты и теннисистки получали тепловые удары и продолжали плавиться на жаре.

В итоге после громкого заявления Даниила Медведева о том, что «я могу умереть на корте», организаторы пересмотрели расписание и решили, что можно сдвинуть матчи на более позднее время. Но на здоровье многих участников фактор жары к моменту этого решения уже серьёзно сказался. Тот же Медведев после кошмарного матча в 1/8 финала не нашёл сил на четвертьфинал.

«Достаньте погонщиков верблюдов»

Во время групповой шоссейной велогонки спортивный директор сборной Германии Патрик Мостер оригинальным образом подгонял своих подопечных. Он кричал: «Достаньте погонщиков верблюдов!», и это не скрылось не то что от «сториз» в «Инстаграме», но и от телекамер, обеспечивавших трансляцию.

Немецкие спортсмены в это время пытались достать велосипедистов из Алжира и Эритреи. Со стороны Мостера получилось некрасиво. Он пытался оправдать свои слова эмоциями, принёс извинения, но сразу после гонки был изгнан с Олимпиады.

Объяснения в бассейне

Американский пловец Райан Мёрфи после финала на 200 м на спине решил порассуждать на тему чистоты спорта. Он ответил на вопрос журналистки, не называя имён или стран. Вот самое время после триумфальной победы россиянина Евгения Рылова. Слова Мёрфи тут же растиражировали мировые СМИ.

«На меня психологически давит то, что я участвую в заплыве, где, пожалуй, не всё чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт», — сказал американец.

Большинство углядело в этих словах намёк на сборную России. Мёрфи вынужден был объяснять, что вовсе не имел в виду своего соперника. Сначала он написал самому Рылову, а потом ещё раз рассказал своё видение случившегося в эфире «Матч ТВ».

Не туда поставили

В первый же день соревнований по лёгкой атлетике случился скандал. Сборная США подала протест на свою дисквалификацию в смешанной эстафете 4 по 400 метров. Весь мир видел, что во время передачи эстафетной палочки американская спортсменка была вне отведённого коридора.

Но американцы каким-то образом сумели доказать, что виноват арбитр, который поставил спортсменку именно в то место. Протест был удовлетворён. Американская команда допущена до финала. Стоит рассказывать, кто одержал победу в решающем забеге? Но лучше рассказать, потому что золотую медаль завоевали спортсмены из Польши, а у сборной США — бронза.

«У меня нормальная голова»

После окончания плавательного турнира в Токио случился разговор на повышенных тонах между главным тренером сборной России Сергеем Чепиком и комментатором Дмитрием Губерниевым. Чепик оценил выступление российской команды на твёрдую пятёрку, а Губерниев назвал результаты провальными. Тренер употребил по отношению к комментатору и его высказываниям эпитет «базар».

Российские пловцы завоевали в Токио пять медалей — две золотые, две серебряные и бронзовую. Это лучший результат сборной России с 2000 года.

Как стать звездой

Белоруска Кристина Тимановская приехала в Токио, чтобы пробежать дистанцию 200 метров. Без шансов на высокие места. Тренерский штаб сборной решил поставить её ещё на одну дистанцию — в эстафету 4 по 400 м. С этого всё и началось. Тимановская отказалась бежать, после чего тренеры заявили, что она вообще не побежит ничего, и попросили её покинуть Токио, мотивировав тем, что решение принято «на самом верху».

Приватные разговоры стали публичными, а к спортсменке даже приставили охрану. В итоге она получила туристическую визу Польши. Её муж и ребёнок срочно покинули Беларусь. Так или иначе, но спортсменка, которая и на родине не всем была известна, в мгновение ока стала звездой. Вот только на родину он вряд ли вернётся.

А можно два золота? Можно! Или нельзя?

Об истории вручения двух золотых медалей в прыжках в высоту после Олимпиады в Токио будут вспоминать ещё долго.

У итальянца Джанмарко Тамбери и катарца Мутаза Баршима были абсолютно одинаковые показатели, оба преодолели 2,37 м и не прыгнули 2,39 м. По правилам должна быть перепрыжка, но к спортсменам подошёл судья и предложил, если они согласны, вручить две золотых медали. Ну кто же от этого отказываться будет?

Но в то же время в спортивной гимнастике при одинаковой оценке в битве за золото двух наград никто вручать не стал. И россиянин Денис Аблязин так и не получил золотую медаль в опорном прыжке. Но там всё было по правилам.

Она точно женщина?

Намибийская спринтерша Кристин Мбома стала серебряным призёром в беге на 200 м. Ещё один вариант того, как стать звездой. Но у других спортсменок возникли вопросы — а они точно бежали с женщиной? Мбома — намибийский вариант Кастер Семени. Бегать на дистанциях от 400 до 1500 метров с мужским набором хромосом она не может по правилам, введённым именно из-за Семени.

Но по тем же правилам может соревноваться на других дистанциях. Вот она и стала спринтершей. Спортсменка ничего не нарушала, трансгендером не становилась, но её преимущество в силе и выносливости перед остальными участницами (кроме ещё одной такой же интерсекс-бегуньи из Намибии) было очевидным. Будет ли когда-либо решён этот вопрос кардинально — непонятно. Если не допускать Мбому и других спортсменок с подобными особенностями — это дискриминация. Если допускать — это скандал.

«Мы добрые люди, зла не держим»

Во время соревнований дуэтов в синхронном плавании случилось то, что происходило на других Олимпиадах или вообще других соревнованиях — нашим девушкам вырубили музыку. Но чтобы такое произошло дважды — такого не бывало. Сначала Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко испытали на себе выкрутасы японского диджея в квалификации, затем — в финале. И на решающую программу вышли не с нужного счёта. Но это не помешало им завоевать золото.

«Мы добрые люди, зла не держим. Но, конечно, немножко странно, что уже второй раз такое происходит. Видимо, от нас такой энергетикой бьёт, что его выбивает там. Но два раза — уже подозрительно», — прокомментировала ситуацию теперь уже семикратная олимпийская чемпионка Ромашина.

«Оставьте всё решать профессионалам»

Но самый громкий скандал случился в художественной гимнастике после объявления оценок в личном многоборье. Олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам, опередившая россиянку Дину Аверину на 0,15 балла.

Подавляющее количество комментариев было о том, что нашу блестящую — безусловно, блестящую — гимнастку засудили, отняв заслуженное золото. А тех, кто поздравил и Дину с серебром, и Ашрам с золотом, без разбора заклеймили позором. На следующий день без золота осталась наша команда в многоборье, и ситуация повторилась.

Огонь полыхает и будет полыхать до тех пор, пока Международная федерация гимнастики не выступит с детальным объяснением оценок, стоимости элементов, снятия баллов за ту или иную ошибку. Без этого любые разговоры так и останутся только разговорами.