Эти спортсмены не выиграли на Олимпиаде, но покорили мир

Девиз олимпийского движения «Главное не победа, а участие», придуманный основателем современных Игр Пьером де Кубертеном, как нельзя лучше подходит этим спортсменам. Пусть они не завоевали медалей на Олимпиаде в Токио, но заставили о себе говорить и однозначно вошли в историю соревнований. Самая юная участница Олимпиады из Сирии, корейская дзюдоистка, расставшаяся с волосами ради участия в Играх, французский боксер, устроивший акцию протеста после несправедливого, по его мнению, поражения, — об этих и других героях рассказывает «Лента.ру».

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Знаменосец карликового государства прославился полуголым видом

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Тхэквондист Пита Тауфатофуа — один из шести представителей Королевства Тонга на Олимпийских играх в Токио — в третий раз стал знаменосцем страны на открытии соревнований. На церемонию он явился с голым торсом, обмазанный кокосовым маслом, и в национальной юбке. В общем, показался миру в классическом для себя виде: в таком обличье он уже дважды представлял Тонгу на Олимпиадах.

Сначала спортсмен ездил в Рио-де-Жанейро, где вылетел из турнира по тхэквондо в первом же раунде. Затем Тауфатофуа решил попытать счастья на зимних Играх в Пхенчхане. За год он научился кататься на беговых лыжах и отобрался в лыжные гонки, став единственным участником Олимпиады от Тонги. Он был заявлен на дистанцию 15 километров свободным стилем, где занял 114-е место из 119 возможных.

На Игры в Японии Тауфатофуа ехал с твердым намерением бороться за медали. Спортсмен рассказал, что в 2020 году во время пандемии жил в Австралии и испытывал сложности с подготовкой из-за невозможности поехать в другие страны и спарринговаться с иностранными соперниками, поэтому решил попробовать себя в гребле на байдарках. Тауфатофуа мог стать единственным в мире спортсменом, выступавшим в трех дисциплинах на трех Олимпиадах подряд, но не прошел отбор и вернулся к привычному для себя тхэквондо.

В Токио олимпиец вновь остался ни с чем. Уже в первом раунде соревнований Пите пришлось сражаться против россиянина Владислава Ларина, впоследствии ставшего олимпийским чемпионом. Представитель Тонги заявил, что победить ему помогут только молитвы, но и они не спасли: спортсмен проиграл со счетом 3:24 и выбыл из борьбы за медали. На пресс-конференцию он пришел с веслом от байдарки, а, значит, в Париже мы вновь имеем шансы увидеть обнаженного атлета.

Дзюдоистка побрилась налысо ради Олимпиады

Для спортсменки из сборной Южной Кореи Кан Ю Чжон Игры в Токио стали дебютными. Пройдя отбор на соревнования в октябре 2020-го, она получила травму левого колена, но успела восстановиться к Олимпиаде.

25-летняя спортсменка выступала в весовой категории до 48 килограммов, однако уложиться в вес перед олимпийским турниром не смогла. Несмотря на то что за сутки перед началом соревнований спортсменка отказалась от еды, вес продолжал стоять на отметке в 48,850 килограмма. При допустимой погрешности в 500 граммов.

Чжон продолжала весогонку, но после потери сознания на беговой дорожке отказалась от этой идеи. Когда до старта оставалось два часа, вес дзюдоистки все еще оставался на 150 граммов больше нормы. Тогда спортсменка решилась на крайние меры и сбрила волосы. Весы показали заветные 48,5 килограмма.

Однако жертва оказалась неоправданной. В первом же поединке, в 1/16 финала Олимпиады, Чжон проиграла представительнице Словении Маруше Штангар со счетом 1:10 и вылетела с Игр. После выступления кореянка заявила, что в любом случае не жалеет о случившемся.

Самая юная участница Олимпиады пережила войну

В конце февраля сирийка Хенд Заза выиграла квалификационный турнир по настольному теннису и получила первую в истории страны олимпийскую лицензию в этом виде спорта. На тот момент спортсменке только исполнилось 12 лет.

Заза отправилась в Токио в статусе самой юной участницы Олимпиад с 1968 года. Сирийке доверили нести флаг страны на церемонии открытия соревнований, так как пингпонгистка стала единственной девушкой в сборной, а Международный олимпийский комитет принял решение, чтобы на этих Играх хотя бы одним из знаменосцев каждой команды была женщина.

Заза не стушевалась: она с детства привыкла к трудностям. Девочка родилась и выросла в сирийском Хаме, где ежедневно жила в условиях военного положения и террористических атак. В пять лет девочка начала тренироваться по шесть раз в неделю в старом зале без электричества. Через два года ей повезло стать участницей международных соревнований West Asia Hopes Week: Хенд ехала туда, чтобы поддержать старшего брата, но после побед над старшими игроками тренеры допустили ее к соревнованиям.

На Играх в Токио Зазе не удалось завоевать медалей. В матче квалификации она встречалась с 39-летней Лю Цзя из Австрии и проиграла всухую со счетом 0:4. Однако она не намерена отступать. Пингпонгистка заявила, что продолжит тренироваться по шесть раз в неделю и на следующей Олимпиаде обязательно будет бороться за медали.

На спортсменку рассчитывают и в Международной федерации настольного тенниса. Глава организации Ева Йелер заявила, что не встречала в столь юных спортсменах такой самоотдачи. По ее мнению, Зазе еще предстоит работать над техникой, однако решительность и страсть к игре приведут ее к успеху.

Самая возрастная участница Игр планирует продолжать выступления

Мэри Ханне из Австралии 66 лет. Она стала самой возрастной участницей Игр в Токио. До этого спортсменка пять раз выступала на Олимпиадах в соревнованиях по конному спорту, однако каждый раз оставалась без медалей.

За два года до Олимпиады в Японии Ханна заявила, что не может с этим смириться, ведь лошади сопровождали ее по жизни. Австралийка выросла в семье, владеющей конной фермой, а затем вышла замуж за датского наездника Герта Донвига, вдохновившего ее заняться выездкой. Под его руководством она принимала участие в Играх в Атланте, Сиднее, Афинах и Лондоне, но выше 20-го места не поднималась.

И если с мужем пришлось расстаться, то конный спорт остался в жизни Ханны. Вместе со вторым супругом Робом Ханна основала конно-спортивную школу в Австралии, где стала тренировать молодых наездников и дрессировать лошадей. Ученики и уговорили спортсменку поехать сначала на Игры в Бразилию, а затем и в Японию.

На старт в Токио австралийка вышла в носках-амулетах, купленных еще на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Медалей Мэри талисман не принес: спортсменка заняла 13-е место в командной выездке, и шестое — в личной. Однако Ханна не планирует останавливаться. Спортсменка созвонилась с четырьмя внуками, которые попросили бабушку поехать и на следующую Олимпиаду, благо, она уже через три года. Мэри пообещала сделать это, если позволит здоровье.

Пловец с животиком покорил болельщиков

Пловец Шон Дингилиус-Уоллес из островного государства Палау, чье население составляет чуть более 21 тысячи жителей, — рекордсмен страны на дистанции 50 метров вольным стилем вот уже девять лет. Ему принадлежат рекорды Палау на дистанциях 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине и 100 метров баттерфляем, а также титулы чемпиона страны. 27-летнему спортсмену удалось отобраться на Олимпийские игры в Токио и начать борьбу в квалификациий.

Результаты Дингилиус-Уоллеса не позволяли ему бороться за медали, однако телосложение спортсмена принесло ему мировую известность. Комментаторы разных стран насмехались над животиком 93-килограммового пловца ростом 183 сантиметра, а болельщики, напротив, встали на защиту Шона. Они посчитали, что такие спортсмены позволяют увидеть настоящие тела на Олимпиаде, и обратили внимание на то, что в плавании важна гибкость и способность скользить, а не атлетическое телосложение.

В своем квалификационном заплыве Дингилиус-Уоллес занял четвертое место, проплыв 50 метров за 27,46 секунды. В итоге пловец оказался на 67-й позиции из 73, улучшив свой результат по сравнению с Играми в Рио-де-Жанейро, куда он также отобрался, на пять позиций.

Дингилиус-Уоллес назвал результат достойным, ведь плавание для него — лишь хобби, а в основное время он работает инженером и учится в университете. Спортсмен рассказал, что профессиональное плавание в Палау совсем не развито, а его друзья и родственники поначалу с недоверием относились к занятию, однако затем начали поддерживать Шона. Он подчеркнул, что благодарен судьбе за возможность увидеть мир и участвовать в крупнейших соревнованиях планеты, занимаясь любимым делом. Пусть и не побеждая.

Боксер устроил акцию протеста после поражения

После окончания четвертьфинального поединка в боксерском турнире Олимпийских игр в Токио Мурад Алиев, представляющий сборную Франции, более часа просидел в углу ринга, выражая несогласие с судейским решением. Спортсмен был дисквалифицирован во втором раунде боя против британца Фрейзера Кларка в весовой категории свыше 91 килограмма и остался без возможности бороться за медали Олимпиады.

Инцидент произошел после первого раунда, который выиграл Алиев. Медики обнаружили у соперника француза рассечения. В результате судьи посчитали, что Алиев нанес травмы британцу, опасно действуя головой, и присудили победу Кларку.

Француз был не согласен с этим решением и сел в углу ринга, облокотившись о канаты. Японские организаторы попытались проводить Алиева в подтрибунное помещение, но он вернулся на свое место.

Эмоции французского боксера объяснимы. На Игры в Токио он ехал в качестве одного из фаворитов. В 1/8 финала спортсмен уверенно победил представителя Таджикистана Сиявуша Зухурова со счетом 5:0 и вышел на Кларка, с которым по ходу карьеры уже трижды встречался. Дважды побеждал британец, однако последний бой, прошедший в июне при отборе на Олимпиаду, остался за Алиевым.

«В подтрибунном помещении мне рассказали, что результат невозможно пересмотреть. Там не было ничего такого. Меня сразу же дисквалифицировали Я разочарован и не согласен», — сказал Алиев журналистам, все-таки покинув ринг.