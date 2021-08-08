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Олимпиада-2020

Золотые медали обойдутся олимпийской чемпионке в десятки тысяч долларов

Lenta.ru
1 час назад

Пловчиха сборной США, шестикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки заплатит 44 тысячи долларов за свое золото из Токио. По данным агентства Bloomberg, именно такой размер налога придется выплатить спортсменке.

Олимпийская чемпионка заплатит $44 тысячи налога за медали
Фото: ReutersReuters

На Играх «Токио-2020» Ледеки заработала сразу четыре золотые медали, став шестикратной олимпийской чемпионкой. За каждую олимпийскую победу в индивидуальном зачете американские спортсмены получают по 37,5 тысячи долларов. Вкупе со 120 тысячами долларов призовых от Олимпийского комитета США, всего за эти состязания Ледеки заработала 280 тысяч долларов, не считая контрактов с частными спонсорами.

При этом, последний пункт только увеличивает коэфициент налога: спортсменам, которые получают деньги от частных инвесторов, приходится платить по повышенной ставке. Так, к примеру, прыгунья с шестом Кэти Нажотт, у которой таких рекламных контрактов с частными спонсорами нет, скорее всего, оставит себе все 37,5 тысячи долларов, заработанных за одну золотую медаль.

Сборная России в предпоследний день Олимпиады в Токио завоевала семь медалей и заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете. Двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе стал Абдулрашид Садулаев. Также олимпийское золото завоевали отечественные синхронистки. Золотую медаль в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, которая впервые участвовала в Олимпиаде.
Олимпиада-2020,Кэти Нажотт,Мария Ласицкене,Абдулрашид Садулаев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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