Олимпийская чемпионка заплатит $44 тысячи налога за медали

Пловчиха сборной США, шестикратная олимпийская чемпионка Кэти Ледеки заплатит 44 тысячи долларов за свое золото из Токио. По данным агентства Bloomberg, именно такой размер налога придется выплатить спортсменке.

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На Играх «Токио-2020» Ледеки заработала сразу четыре золотые медали, став шестикратной олимпийской чемпионкой. За каждую олимпийскую победу в индивидуальном зачете американские спортсмены получают по 37,5 тысячи долларов. Вкупе со 120 тысячами долларов призовых от Олимпийского комитета США, всего за эти состязания Ледеки заработала 280 тысяч долларов, не считая контрактов с частными спонсорами.