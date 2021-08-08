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Олимпиада-2020

На Украине раскритиковали легкоатлетку Магучих за фото с Ласицкене

Газета.Ru
1 час назад

Украинский активист Сергей Стерненко раскритиковал легкоатлетку Ярославу Магучих за совместное фото с россиянкой Мариной Ласицкене.

Украинскую легкоатлетку раскритиковали за фото с Ласицкене
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Младший сержант ВСУ Ярослава Магучих обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ Марией Ласицкене. Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене — доверенное лицо Путина", - написал Стерненко в Telegram.

Победительницей финала стала трехкратная чемпионка мира Ласицкене. Ее результат — 2,04 метра. Магучих стала обладательницей бронзы — 2,00. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих сделали совместную фотографию.

Олимпиада-2020,Мария Ласицкене,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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