Украинскую легкоатлетку раскритиковали за фото с Ласицкене

"Младший сержант ВСУ Ярослава Магучих обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ Марией Ласицкене. Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же как не беспокоит тот факт, что Ласицкене — доверенное лицо Путина", - написал Стерненко в Telegram.