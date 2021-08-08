Россия заняла пятое место в медальном зачете ОИ-2020

Сборная России опустилась с четвертого на пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Фото: AP/Thibault Camus AP/Thibault Camus

В воскресенье британский велогонщик Джейсон Кенни в кейрине завоевал 21-ю золотую медаль для национальной команды на Играх в Токио, что позволило сборной Великобритании обойти россиян в медальном зачете.

Лидирует в общем зачете сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. Второй идет команда США (36-39-33), третьей - сборная Японии (27-12-17), британцы занимают четвертое место (21-21-22), россияне - пятое (20-26-23).