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Олимпиада-2020

Сборная России опустилась на пятую строчку медального зачета Олимпийских игр

ТАССиещё 1
36 минут назад

Сборная России опустилась с четвертого на пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Россия заняла пятое место в медальном зачете ОИ-2020
Фото: AP/Thibault CamusAP/Thibault Camus

В воскресенье британский велогонщик Джейсон Кенни в кейрине завоевал 21-ю золотую медаль для национальной команды на Играх в Токио, что позволило сборной Великобритании обойти россиян в медальном зачете.

Лидирует в общем зачете сборная Китая, на счету которой 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. Второй идет команда США (36-39-33), третьей - сборная Японии (27-12-17), британцы занимают четвертое место (21-21-22), россияне - пятое (20-26-23).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Олимпиада-2020,Джейсон Кенни,СБОРНАЯ РОССИИ,
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