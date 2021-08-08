ОКР направил запрос по поводу судейства на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил глава организации Станислав Поздняков в Instagram.

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Ранее Поздняков заверил, что намерен разобраться с судейством на Играх. Глава ОКР посчитал его предвзятым и потребовал детального разбора работы судей.

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Несправедливое серебро

0.150 балла Разница между оценками Авериной и Ашрам

Российская гимнастка Дина Аверина 7 августа в Токио завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, уступив израильской спортсменке Линой Ашрам всего 0,150 балла (107,650 балла Авериной против 107,800 балла Ашрам). При этом, израильтянка допустила грубую ошибку, уронив снаряд, однако судьи это нарушение практически проигнорировали.

Российские тренеры по ходу соревнований подали четыре протеста на судейские решения, но только один из них был удовлетворен. Последний раз россиянки оставались без золота в художественной гимнастике на Олимпиаде-1996 в Атланте.

Сама Дина отметила, что очень расстроена итогом соревнований, так как, в отличие от победительницы Игр израильтянки Линой Ашрам, не допустила серьезных ошибок

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Реакция главного тренера

Поражение своих подопечных на Олимпийских играх в Токио объяснила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Тренер отметила, что за потерю снаряда с Линой должны были снять минимум 1,5 балла, но ей поставили всего на 0,7 меньше, чем Дине Авериной, которая выступила без единой ошибки. По словам Винер, девочки были обескуражены такими оценками.

Квалификация и нестыковка цифр

Ирина Винер также добавила, что в финале россиянкам за такие же выступления судьи ставили оценки ниже, чем в квалификации днем ранее. Неудовлетворение апелляции на баллы за последнее упражнение Дины Авериной с лентой Винер назвала позором.

Поддержка

В поддержку Дины Авериной и российских гимнасток в целом выступили многие спортсмены. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала судей бандитами и отметила, что ей стыдно за такую работу арбитров.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал пост в Instagram, в котором поддержал сестер Авериных и вспомнил похожий случай из своей карьеры.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева также выразила мнение, что главной задачей на соревнованиях было не оценить спортивную подготовку, а «найти возможность лишить Россию золотой медали».

Афины-2004