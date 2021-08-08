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Олимпиада-2020

«Это было прямое задание» Винер-Усманова о выступлении гимнасток на ОИ

ТК «Звезда»иещё 6
1 час назад

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась, что результаты российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио говорят о том, что было прямое задание остановить гегемонию России.

«Это было прямое задание»: Винер-Усманова о результатах гимнасток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все прекрасно понимали, что это должно было случиться, что гегемонию России нужно остановить. Это было прямое задание», - сказала Винер-Усманова.

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Ранее заслуженный мастер спорта Светлана Журова заявила, тот факт, что гимнастка Дина Аверина не получила золотую медаль на Олимпиаде может означать, что у руководства мог быть план не пропускать российскую сборную в тройку лидеров. По ее словам, подобное произошло и на зимней Олимпиаде в Турине в 2006 году.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,Ирина Винер,Светлана Журова,
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