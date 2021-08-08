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Олимпиада-2020

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

ТАСС
50 минут назад

Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Это стало известно после победы британки Лорен Прайс в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг.

Определился победитель в медальном зачете Олимпиады
Фото: ТАССТАСС

В активе сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Россияне потеряли шансы догнать идущую четвертой в медальном зачете команду Великобритании (22-21-22), поскольку российские спортсмены претендуют на золотые медали только в женском турнире по гандболу, финал которого проходит в эти минуты.

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная России завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.

В Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне - 68. На данный момент в Токио сборная России завоевала 70 медалей. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).

Ранее сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото. На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые награды. Второе место заняла команда Китая (38-32-18), третьими стали японцы (27-14-17).

Олимпиада-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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