Россия превзошла себя по числу золотых медалей в Токио

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх в Токио превзошла себя по числу золотых медалей — их оказалось больше, чем на прошлой летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро . Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На соревнованиях в 2016 году в Рио российская команда получила 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. В этом году в Токио спортсмены завоевали 68 наград: 20 золотых медалей, 25 серебряных и 23 бронзовые. 20-ю золотую медаль в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, которая впервые участвовала в Олимпиаде.