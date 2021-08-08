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Олимпиада-2020

Россия превзошла себя по числу золотых медалей в Токио

Lenta.ru
1 час назад

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх в Токио превзошла себя по числу золотых медалей — их оказалось больше, чем на прошлой летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россия превзошла себя по числу золотых медалей в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На соревнованиях в 2016 году в Рио российская команда получила 55 медалей: 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых. В этом году в Токио спортсмены завоевали 68 наград: 20 золотых медалей, 25 серебряных и 23 бронзовые. 20-ю золотую медаль в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, которая впервые участвовала в Олимпиаде.

Определился победитель в медальном зачете Олимпиады

Британский велогонщик Джейсон Кенни завоевал 21-ю золотую медаль для национальной команды, что позволило сборной Великобритании обойти россиян в медальном зачете. Из-за этого 8-го августа российская команда опустилась на пятое место в общем медальном зачете. В нем на момент публикации лидирует США, с небольшим отставанием идет Китай, на третьем месте — Япония, на четвертом — Великобритания.
Олимпиада-2020,Мария Ласицкене,Джейсон Кенни,
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