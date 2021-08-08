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Олимпиада-2020

Олимпиада в Токио объявлена закрытой

Ювелина Бернст
1 час назад

В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр-2020. Онлайн-трансляцию мероприятия вела «Россия-1».

Олимпиада в Токио объявлена закрытой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парад спортсменов на Национальном стадионе начался с выхода знаменосцев делегаций. Российскую команду представлял борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, он пронес флаг Олимпийского комитета России. После знаменосцев на стадион вышли спортсмены команд.

Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, второй стала команда Китая, третьей - Япония, четвертой - Великобритания, пятой - Россия.

Определился победитель в медальном зачете Олимпиады

Олимпийские игры-2020 прошли в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Турнир был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада-2020,Абдулрашид Садулаев,
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