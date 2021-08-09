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Олимпиада-2020

Президент Израиля призвал Линой Ашрам не реагировать на протесты россиян

Чемпионат.com
1 час назад

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к гимнастке Линой Ашрам после победы на Олимпийских играх в Токио.

Президент Израиля обратился к обыгравшей Аверину гимнастке
Фото: АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Не принимай близко к сердцу никаких возражений и протестов. Мы гордимся тобой! Когда мы увидели, как ты плачешь, стоя на пьедестале, как поднимают израильский флаг, увидели твою золотую медаль и услышали гимн Израиля – мы все были растроганы до слёз!» — приводит слова Герцога Israelhayom.co.il

Напомним, золото в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020 сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.

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При этом российская сторона осталась недовольна судейскими оценками. Российские тренеры подавали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили. После этого Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.
Олимпиада-2020,Дина Аверина,Ицхак Герцог,
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