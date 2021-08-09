Президент Израиля обратился к обыгравшей Аверину гимнастке

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к гимнастке Линой Ашрам после победы на Олимпийских играх в Токио.
«Не принимай близко к сердцу никаких возражений и протестов. Мы гордимся тобой! Когда мы увидели, как ты плачешь, стоя на пьедестале, как поднимают израильский флаг, увидели твою золотую медаль и услышали гимн Израиля – мы все были растроганы до слёз!» — приводит слова Герцога Israelhayom.co.il
Напомним, золото в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде — 2020 сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси.