Познер назвал заслуженным наказание России на Играх

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что Россия заслужила выступление без флага и гимна на Олимпиаде в Токио из-за допингового скандала. Такую точку зрения он выразил в интервью «Матч ТВ».

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Ранее исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России. Их причиной стало несоответствие между базой данных о допинговых проверках российских спортсменов, попавшей в распоряжении зарубежных специалистов, и данными московской лаборатории, отправленными экспертам WADA в январе 2019 года. Российские спортсмены были лишены возможности выступать под флагом своей страны, в том числе и на Олимпиаде в Токио, которая проводилась с 23 июля по 8 августа.

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По словам Познера, многие люди, имеющие отношение к спорту в России, признавались в разговорах с ним, что допинг действительно широко применялся.

«Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже», - пояснил он.

Познер также заявил, что Россия, «конечно, заслужила наказание», и выразил надежду, что страна «усвоила урок».

«На зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 все вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», - заметил журналист.

При этом, говоря о выступлении россиян в Токио, Познер заявил, что предполагал, что по медальному зачету сборная будет «либо на четвертом, либо на пятом месте». А скандал в художественной гимнастике он назвал проявлением человеческого фактора.

«Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю, что это было несправедливо по отношению к Авериным», - уверен он.

Россия впервые с 1996 года осталась без золотой медали на Олимпиаде в личном многоборье по художественной гимнастике. Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла. Арина Аверина стала четвертой (102,100).

Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Она вошла в историю как первый израильтянин, завоевавший олимпийскую золотую медаль в художественной гимнастике, а также как первая за последние 20 лет гимнастка нерусского происхождения, занявшая первое место в этом виде спорта.