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Олимпиада-2020

Тренер израильской гимнастки Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство

RT на русскомиещё 6
1 час назад

Айелет Зуссман, тренер израильтянки Линой Ашрам, отреагировала на жалобы россиян на судейство индивидуального многоборья в рамках соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Жалобы России на судейство? Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были её лучшие соревнования в карьере», — цитирует Зуссман The Jerulasem Post.

По словам тренера, она всегда была уверена, что её подопечная сможет завоевать желанную награду. Зуссман добавила, что Ашрам знает, что необходимо делать в нужный момент.

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Напомним, что Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
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