Айелет Зуссман, тренер израильтянки Линой Ашрам, отреагировала на жалобы россиян на судейство индивидуального многоборья в рамках соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
«Жалобы России на судейство? Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были её лучшие соревнования в карьере», — цитирует Зуссман The Jerulasem Post.
По словам тренера, она всегда была уверена, что её подопечная сможет завоевать желанную награду. Зуссман добавила, что Ашрам знает, что необходимо делать в нужный момент.