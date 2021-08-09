Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная объяснила неудачу российской спортсменки Дины Авериной, которая стала второй в индивидуальном многоборье на Олимпийских Играх в Токио.
По мнению судьи, решающим фактором в борьбе Авериной с израильтянкой Линой Ашрам, которая завоевала золотую медаль, стала сумма баллов за трудность тела. Израильская спортсменка в этом аспекте имела большое преимущество над россиянкой.
«Россиянки не смогли справиться с такой разницей даже за счет более чистой техники», — написала Виноградная на своей странице в Facebook.