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Олимпиада-2020

Украинская судья объяснила поражение гимнастки Авериной в Токио

Национальная Служба Новостейиещё 7
1 час назад

Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная объяснила неудачу российской спортсменки Дины Авериной, которая стала второй в индивидуальном многоборье на Олимпийских Играх в Токио.

По мнению судьи, решающим фактором в борьбе Авериной с израильтянкой Линой Ашрам, которая завоевала золотую медаль, стала сумма баллов за трудность тела. Израильская спортсменка в этом аспекте имела большое преимущество над россиянкой.

Гимнастка Аверина собралась уйти из спорта после провала на Олимпиаде

«Россиянки не смогли справиться с такой разницей даже за счет более чистой техники», — написала Виноградная на своей странице в Facebook.

Ашрам стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье художественной гимнастики, напоминает Ura.ru. Спортсменка уронила предмет во время упражнения с лентой, однако стала первой, получив по итогам четырех видов 107,800 балла. Российская гимнастка Дина Аверина получила 107,650 балла и завоевала серебряную медаль, отмечает RT.
Олимпиада-2020,Видео,Дина Аверина,РИА Ura.ru,
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