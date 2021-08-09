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Олимпиада-2020

Тренер израильской гимнастки ответила на жалобы россиян

Алиса Селезнёва
42 минуты назад

Тренер израильской гимнастки Айелет Зуссман попросила дать ей возможность насладиться тем, что ее подопечная - Линой Ашрам - выиграла золото Олимпийских игр в Токио, обойдя россиянок. Ее слова приводит издание The Jerusalem Post.

Тренер израильтянки Ашрам ответила на жалобы россиян
Фото: ReutersReuters

Россия впервые с 1996 года осталась без золотой медали на Олимпиаде в личном многоборье по художественной гимнастике. Дина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 107,650 балла. Золото на счету представительницы Израиля Линой Ашрам (107,800). Она вошла в историю как первая за последние 20 лет гимнастка нерусского происхождения, занявшая первое место в этом виде спорта.

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Тренеры сборной России заявили, что судьи намеренно занизили оценки выступлений российских гимнасток, обратив внимание на то, что израильтянка допустила грубую ошибку в упражнении с лентой, уронив снаряд.

Отвечая на вопрос о жалобах россиян на судейство на Олимпиаде, Айелет Зуссман подчеркнула, что выступление ее воспитанницы было лучшим за всю ее карьеру.

«Россиянки — одни из сильнейших в мире соперников, но, с точки зрения Линой, это было ее лучшее выступление за всю историю. Я всегда знала, что она может получить любую медаль, какую пожелает», - подчеркнула тренер.

Она также призвала дать ей возможность насладиться тем, что ее ученица одержала победу и «тем фактом, что у нее есть олимпийский чемпион».

Олимпиада-2020,Дина Аверина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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