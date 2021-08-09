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Олимпиада-2020

Знали ее прошлое, но МОК «накатил»: Лукашенко высказался про скандал с Тимановской

Daily Storm
23 минуты назад

Белорусский лидер считает, что сбежавшей из Токио в Польшу белорусской бегуньей «управляли» оппозиционеры

Лукашенко: мы знали прошлое Тимановской, но МОК "накатил"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не пожелавшая возвращаться из олимпийского Токио на родину бегунья Кристина Тимановская принимала решение не самостоятельно, а ей «управляли». По словам Лукашенко, он был в курсе оппозиционного прошлого спортсменки, но из-за «наката» со стороны Международного олимпийского комитета Тимановскую включили в состав команды в Токио.

«Как ее.. Тимановская. 36 место в своей дисциплине! Больше не надо ни о чем говорить», — заявил белорусский лидер на «Большом разговоре с президентом».

Он заверил, что в республике все были в курсе оппозиционных настроений Тимановской, но все же решили включить бегунью в состав олимпийской делегации. Он также напомнил, что Тимановская получила в декабре прошлого года президентскую стипендию, несмотря на оппозиционное прошлое.

«Мы включили в состав команды. Знали ее результат. Знаете, почему включили? МОК накатил и рекомендовал. Ей сказали: приедешь в аэропорт, беги к полицейскому, кричи, что те, кто подвозил в аэропорт – это сотрудники КГБ», — сказал Лукашенко.

Он также вспомнил, что арбитры были предвзяты во время выступлений российской гимнастки Дины Авериной (личное многоборье) и «художниц» (командное многоборье), из-за чего отечественные спортсменки получили лишь серебро (впервые с 1996 года).

«Вот россияне сейчас парятся по поводу Дины Аверины. Девчонка выступила, бедняжка, я посмотрел все. Она не уронила ни разу ни в одном упражнении предмет. Косяки я ее тоже видел Но она может что-то сказать. Великая спортсменка», — считает Лукашенко.

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