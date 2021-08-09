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Олимпиада-2020

Линой Ашрам: я слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чём

Чемпионат.com
1 час назад

Израильская гимнастка Линой Ашрам, выигравшая золото в многоборье на Олимпиаде в Токио, рассказала о соперничестве с россиянками. На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро, Арина Аверина стала четвёртой. Российская сторона выразила недовольство судейством.

Линой Ашрам: я слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне уже удавалось обходить россиянок на предыдущих соревнованиях время от времени. Я понимала, что представляю для них угрозу. Я чувствовала, что нахожусь на одном уровне с ними. Я слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чём. Я сделала то, что должна была сделать, добилась результата. Это достижение для моей страны. Вот, что самое главное», — приводит слова Ашрам ONE.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,
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