Украинская судья объяснила превосходство израильтянки над российской гимнасткой

«Они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счёт более чистого исполнения и сложной работы с предметом, даже несмотря на ошибку Линой с лентой», – приводит её слова на своей странице в Facebook Анна Ризатдинова, бронзовый призер Олимпиады в Рио.