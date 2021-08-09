Украинская судья объяснила превосходство израильтянки над российской гимнасткой

Украинская судья международной категории Лидия Виноградная прокомментировала работу арбитров, которые оценивали финал личного многоборья по художественной гимнастике Олимпиады в Токио. По её словам, преимущество израильтянки Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности программы было огромным.
«Они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счёт более чистого исполнения и сложной работы с предметом, даже несмотря на ошибку Линой с лентой», – приводит её слова на своей странице в Facebook Анна Ризатдинова, бронзовый призер Олимпиады в Рио.
Напомним, что Линой Ашрам стала золотой медалисткой Олимпиады в Токио, обойдя россиянку Арину Аверину. Решение судей было шокирующим для российской стороны, поскольку израильтянка во время выполнения программы с лентой уронила снаряд, что считается серьезной ошибкой.
Несмотря на это жюри поставили Ашрам наивысшую оценку. По итогам четырёх видов она получила 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
Впоследствии тренеры российских гимнасток требовали пересмотреть оценки, однако им отказали.