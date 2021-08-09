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Олимпиада-2020

Украинская судья объяснила превосходство израильтянки над российской гимнасткой

Елена Прошина
58 минут назад

Украинская судья международной категории Лидия Виноградная прокомментировала работу арбитров, которые оценивали финал личного многоборья по художественной гимнастике Олимпиады в Токио. По её словам, преимущество израильтянки Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности программы было огромным.

Украинская судья объяснила превосходство израильтянки над российской гимнасткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они не смогли ликвидировать эту разницу даже за счёт более чистого исполнения и сложной работы с предметом, даже несмотря на ошибку Линой с лентой», – приводит её слова на своей странице в Facebook Анна Ризатдинова, бронзовый призер Олимпиады в Рио.

Напомним, что Линой Ашрам стала золотой медалисткой Олимпиады в Токио, обойдя россиянку Арину Аверину. Решение судей было шокирующим для российской стороны, поскольку израильтянка во время выполнения программы с лентой уронила снаряд, что считается серьезной ошибкой.

Несмотря на это жюри поставили Ашрам наивысшую оценку. По итогам четырёх видов она получила 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Впоследствии тренеры российских гимнасток требовали пересмотреть оценки, однако им отказали.

Олимпиада-2020,Анна Ризатдинова,
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