Назван самый упоминаемый в СМИ спортсмен на Играх-2020

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов стал самым упоминаемым российским спортсменом в СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Об этом говорится в пресс-релизе «Медиалогии».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Количество упоминаний о Рылове в прессе во время Олимпиады составило 11,8 тыс. раз.

На втором месте расположилась Виталина Бацарашкина, выигравшая две золотые и одну серебряную медаль в пулевой стрельбе (9,8 тыс). Третьей стала фехтовальщица София Позднякова, завоевавшая две награды высшей пробы (9,7 тыс).

Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.