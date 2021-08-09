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Олимпиада-2020

Назван самый упоминаемый в СМИ спортсмен на Играх-2020

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов стал самым упоминаемым российским спортсменом в СМИ на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Об этом говорится в пресс-релизе «Медиалогии».

Назван самый упоминаемый в СМИ спортсмен на Играх-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Количество упоминаний о Рылове в прессе во время Олимпиады составило 11,8 тыс. раз.

На втором месте расположилась Виталина Бацарашкина, выигравшая две золотые и одну серебряную медаль в пулевой стрельбе (9,8 тыс). Третьей стала фехтовальщица София Позднякова, завоевавшая две награды высшей пробы (9,7 тыс).

Евгений Рылов на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Евгений Рылов сделал необычный подарок спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.

Олимпиада-2020,София Позднякова,Евгений Рылов,Виталина Бацарашкина,Дмитрий Губерниев,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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