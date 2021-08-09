"Настоящая война": что творят с Магучих из-за фото

К сожалению, мы живём в такое время, когда хорошими отношения между Россией и Украиной могут быть только на неформальном уровне. На официальном идёт настоящая война, которая регулярно затрагивает спортсменов. Последний скандал связан с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая разделила радость от успеха на Олимпиаде в Токио с российской коллегой Марией Ласицкене. Об этом скандале и расскажем.

Фото: ТАСС ТАСС

Всё началось с того, что Магучих добилась огромного успеха на Олимпийских играх в Токио. Для 19-летней спортсменки бронзовая медаль — потрясающее достижение. Если она уже в этом возрасте способна прыгать выше двух метров, то можно только догадываться, что будет дальше. Золото взяла опытная Мария Ласицкене, старший товарищ Ярославы.

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Очевидно, что девушки уже несколько лет знакомы, пересекались на международных стартах неоднократно, говорят на одном языке. И после объявления итогов финала они взяли национальные флаги и прошлись рядом, в обнимку, попадая в объективы фотокамер. Совместное фото украинки и россиянки попало на страницы СМИ и соцсетей, и тут началось.

Ярославу Магучих сразу после фото начали травить соотечественники в соцсетях.

«Сержант Вооружённых сил Украины обнимается с гражданами страны-агрессора. Не печёт флаг в руках?» — написал один из пользователей в Facebook.

И это ещё один из мягких вариантов травли. Спортсменку стыдили направо и налево.

Не заставила себя ждать и реакция официальной Украины. Магучих для объяснений вызвали в Минобороны страны. Об этом в своём Facebook сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.

Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война, а это накладывает определённые ограничения и ответственность, — написала Маляр.

Она добавила, что фотографии украинских спортсменов с российскими сразу же использует враг как информационно-психологическую пушку. Также она призвала перестать травить спортсменку, пока она сама не даст объяснение случившемуся.

Интересно, какое объяснение она может дать? Что здесь можно сказать, кроме «Мария — мой товарищ, мы давно знакомы, у нас хорошие отношения, поэтому мы просто решили разделить радость вместе»? Будет любопытно узнать подробности этой беседы, ждём.

Нашлись в украинском спортивном сообществе и люди, которые публично поддержали Ярославу. На мужественный поступок решился украинский каратист Станислав Горуна. Он сделал пост в Facebook, где сказал всё, что думает об этой ситуации.

Отстаньте от спортсменов с вашей политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом — это его часть, — написал он.

С его точки зрения, в негативных комментариях присутствует больше измены Родине, чем в фотографиях вроде той, что репортёры сделали с Магучих и Ласицкене. Горуна уверен, что спорт — это дело жизни каждого спортсмена. И этот вид деятельности должен оставаться вне политики.

Пьедестал всегда оставался местом, где пересекаются успешные спортсмены. И на нём должно царить лишь уважение. Тем более, как подчеркнул Горуна, цель Олимпиады заключается не в борьбе, а в объединении, уважении и дружбе. Кстати, за этот пост его тоже затравили в комментариях не менее жёстко, чем саму Магучих.

В России, конечно же, тоже не остались в стороне. Такие темы никогда не проходят мимо таких людей, как Владимир Соловьёв. Он предложил Магучих выступать за Россию. В Совфеде также дали комментарий, для NEWS.ru высказался член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, и его заявления были громкими. Он назвал украинское общество больным, причём если раньше эта болезнь называлась русофобией, то теперь — «русоненавистничеством».

Какой вывод можно сделать из ситуации с Ярославой Магучих? Общество действительно сильно политизировано. Сильнее, чем раньше. Сейчас любое фото, где русские и украинские спортсмены обнимаются, проводят время вместе, поздравляют друг друга, вызывают бурю эмоций у политиков. Отношения по известным на весь мир причинам испортились в 2014 году, и пока не видно, когда они могут наладиться. Этого не случится в обозримом будущем. Если кто-то не принял как данность то, что на публичном уровне идёт война, то самое время это сделать.