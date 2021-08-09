Украинская судья раскритиковала  Винер-Усманову за слова о судьях на Олимпиаде

Украинская судья Лидия Виноградова раскритиковала слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову о судьях на Олимпийских играх в Токио.
Виноградная опубликовала в сторис Instagram высказывание Винер-Усмановой, сделанное после поражения российской спортсменки Дины Авериной от израильтянки Линой Ашрам, а сборной России – от команды Болгарии.
«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах. Протестов больше, чем команд Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул — и их пригласили», - сказала Винер.
Лидия Виноградная назвала слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики некорректными и заявила, что обязательно подала бы на Винер в суд, если бы входила в число судей, работавших на Олимпиаде.
«Как хорошо, что я олимпийский турнир не судила. Иначе после таких вот изречений точно подала бы в дисциплинарную комиссию за унижение достоинства. Это некорректно!» - возмутилась Виноградная.
Она добавила, что на Играх работали «лучшие судьи мира», о чем Винер хорошо известно.
Напомним, на Олимпийских играх в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Комментируя серебряные награды Дины Авериной в личном первенстве и сборной России в командном, Ирина Винер-Усманова заявила, что у судей «было прямое задание» остановить гегемонию российских спортсменок.