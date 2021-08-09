Украинская судья раскритиковала  Винер-Усманову за слова о судьях на Олимпиаде

«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах. Протестов больше, чем команд Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул — и их пригласили», - сказала Винер.