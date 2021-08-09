Винер-Усманова: Судейство на Играх в Токио - «общая пощечина» болельщикам из России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВРХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде в Токио «общей пощечиной» болельщикам из РФ.
«Это была такая общая пощечина, которая была дана через художественную гимнастику всем нашим болельщикам», - заявила Винер-Усманова в интервью телеграм-каналу Общественной палаты РФ.
Президент ВРХГ отметила, что российские спортсменки «выступили очень здорово» и в групповых упражнениях, и в индивидуальной программе. При этом судьи нарушили принципы олимпийского движения, сформулированные Пьером де Кубертеном и недостойны участвовать в соревнованиях такого уровня.
«Хотела бы сказать: тот, кто совершил несправедливые шаги по отношению к спортсменам, тот, кто не соблюдал предложенного Пьером де Кубертеном принципа «Быстрее, выше, сильнее», кодекса чести и принципа преодоления себя, тот, кто этого не увидел, не понял, не принял и попрал — тот, конечно, не должен больше участвовать в таких великолепных соревнованиях, которые проводятся во имя дружбы, взаимопонимания и доверия между народами», - сказала Винер.
Глава федерации призналась, что тренерский штаб чувствует себя «раздавленным», а спортсменки – «обескураженными несправедливостью» судейства на Олимпиаде.
«Это было очень обидно, очень неприятно — и Дине Авериной, и ее сестре Арине, и всем-всем-всем, кто болел, кто смотрел их по телевизору, и конечно, тренерам, и всем специалистам, которые работали вместе с командой (в том числе врачам, массажистам), и конечно, руководству нашего спорта — и Олимпийскому комитету и Министерству спорта», - добавила Винер-Усманова.
Напомним, на Олимпийских играх в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. 13-кратная чемпионка мира Дина Аверина сенсационно проиграла израильтянке Линой Ашрам, несмотря на то, что та уронила снаряд во время упражнения с лентой. В командном первенстве российская сборная уступила золото команде Болгарии.