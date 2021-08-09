Винер-Усманова: Судейство на Играх в Токио - «общая пощечина» болельщикам из России

«Хотела бы сказать: тот, кто совершил несправедливые шаги по отношению к спортсменам, тот, кто не соблюдал предложенного Пьером де Кубертеном принципа «Быстрее, выше, сильнее», кодекса чести и принципа преодоления себя, тот, кто этого не увидел, не понял, не принял и попрал — тот, конечно, не должен больше участвовать в таких великолепных соревнованиях, которые проводятся во имя дружбы, взаимопонимания и доверия между народами», - сказала Винер.