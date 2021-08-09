Лавров поблагодарил "посрамивших политиканов" олимпийцев

Хештег #WewillROCyou останется в истории олимпийского движения как символ умения и желания российских спортсменов побеждать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с олимпийцами на Красной площади.
По словам Лаврова, недоброжелатели российских спортсменов хотели сделать все, чтобы над сборной России «довлел злой рок».
«Эта затея провалилась. На самом-то деле в истории олимпийского движения хештег #WewillROCyou останется как символ вашего умения и желания побеждать», - заявил Лавров.
Министр также заявил, что результаты российской сборной подтвердили слова президента РФ Владимира Путина о том, что любые попытки политизировать спорт бессмысленны. Российские олимпийцы достигли блестящих результатов, несмотря на непрекращающиеся попытки вывести их из равновесия и подорвать их волю.
«И вы всех этих политиканов посрамили. Честь вам и хвала. Вы отстояли свое достоинство, отстояли честь спорта, доказали, что честным спортсменам не страшны никакие интриги. И самое главное, конечно же, вы отстояли честь своей страны в дружном составе команды российского олимпийского комитета», - добавил Сергей Лавров, его слова приводит РИА «Новости».
Российские спортсмены завоевали на Олимпийских играх в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.