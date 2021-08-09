Лавров поблагодарил "посрамивших политиканов" олимпийцев

«И вы всех этих политиканов посрамили. Честь вам и хвала. Вы отстояли свое достоинство, отстояли честь спорта, доказали, что честным спортсменам не страшны никакие интриги. И самое главное, конечно же, вы отстояли честь своей страны в дружном составе команды российского олимпийского комитета», - добавил Сергей Лавров, его слова приводит РИА «Новости».