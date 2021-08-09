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Олимпиада-2020

Норвежский журналист: дождёмся тестов россиян на допинг, результаты могут быть неприятными

Чемпионат.com
45 минут назад

Норвежский журналист Эстен Сэтер опубликовал в издании Dagbladet статью, посвящённую успеху российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Она вышла под названием: «Россия смеётся над наказанием».

"Результаты могут быть неприятными": в Норвегии призвали дождаться тестов россиян на допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение пяти лет после разоблачения олимпийского мошенничества, организованного Российским государством, она была главным символом стремления мирового спорта покончить с этим обманом. Ничего удивительного, что в конечном итоге россиянам остаётся только посмеяться над международными санкциями.

Для слишком многих представителей российских властей международный элитный спорт до сих пор представляет собой патриотическую войну, на которой всё дозволено. В последнее десятилетие Россия постоянно нарушает правила международного спорта. Она обманывает соперников. Отчасти обман исходит напрямую от российского государства, а отчасти он косвенный, поскольку российские власти по политическим причинам отказываются покончить с национальным бескультурьем», — написал Сэтер в статье.

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«Какой эффект будет иметь успех россиян на этой Олимпиаде, мы пока не знаем. Единственное, что известно: мировая лёгкая атлетика с её жёсткой линией отмечает, что в российской лёгкой атлетике происходят внутренние улучшения. Остальным видам спорта, которые только потакают россиянам, придётся дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными», — добавил норвежец.

Олимпиада-2020,
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