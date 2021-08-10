Российская судья рассказала об ошибках Авериной на Олимпиаде

То действие, которое она совершила, реально лишило её больше чем балла. Потому что три десятых стоит сам узелок, и то, что она заменила ленту, вынесла непригодный предмет за площадку. Наказание для Арины было справедливым? Да. Ей сняли за непригодный предмет семь десятых балла, за узелок три десятых балла, и, конечно, были ещё какие-то неточности. Это объективно», — сказала Николаева в эфире программы «Время покажет».