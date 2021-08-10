Украинская судья: "Мне желают смерти из-за объяснения победы Ашрам"

Наибольшую ненависть вызывает наша судья Наталья Еромина только потому, что она украинка. Как будто украинский паспорт автоматически делает тебя более двуличным по отношению к россиянкам. Мы ценим российских гимнасток, они великие спортсменки, и мы также уважаем их тренеров и судей. У Натальи была самая сложная работа вместе с Евой Серрано, и я уверена, что они обе блестяще справились со своей задачей. Однако главное отличие было не в их судейских оценках и вообще не имело никакого отношения к судьям — повторюсь, сложность тела решила судьбу золотой медали.