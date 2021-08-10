Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки 6 минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту-две, но не 6 минут. Это говорит о чём? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку.