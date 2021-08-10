Белоруссия оправдалась за скандальные слова в адрес гимнасток России

Критический комментарий в адрес российских гимнасток, который был опубликован c аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики, оказался делом рук злоумышленников, которые взломали социальные сети организации. Белорусская сторона принесла свои извинения и заявила, что не имеет отношения к этим оценочным суждениям.

9 августа от имени Белорусской ассоциации гимнастики в Facebook был опубликован комментарий с уничижительным посылом в адрес российских спортсменов, выступивших на Олимпийских Играх в Токио. Организация призвала «снять корону» и сравнить себя со странами, которым Россия, выступавшая в Японии под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), «бездарно профукала».

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Однако спустя несколько часов на аккаунте было опубликовано заявление, согласно которому 8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в социальной сети.

«Все комментарии, появившиеся в данный промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Мы приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы. Белорусская ассоциация гимнастики с огромным уважением относится ко всем странам, которые успешно развивают наш любимый вид спорта», — сказано в сообщении.

Также в заявлении организации говорится о том, что белорусская сторона не имеет никакого отношения ко всем оценочным суждениям, появившимся на странице и связанным с результатами соревнований. Ассоциация подчеркнула, что на Олимпиаде в Токио были собраны лучшие гимнастки мира, которые показали соперничество и подарили яркие эмоции всем, кто наблюдал за этим видом спорта.

«Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. На протяжении долгого времени нас связывают добрые отношения со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, к которой мы относимся с большим уважением», — подчеркнуто в заявлении.

На Олимпийских Играх в Токио по итогам индивидуального многоборья произошла сенсация – сборная России впервые за 25 лет осталась без золотых медалей. Дина и Арина Аверины, считавшиеся безусловными фаворитками этих Игр, заняли второе и четвертое места соответственно. Победительницей японской Олимпиады стала израильская спортсменка Линой Ашрам, которая в упражнении с лентой допустила грубейшую ошибку – уронила снаряд, однако в сумме получила на 0,15 балла больше, чем Дина Аверина. По итогам состязаний российская сторона осталась недовольна судейством, назвав его несправедливым, с достаточно серьезной критикой выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Комментируя произошедшее на Играх, украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная в своем Facebook объяснила, за счет чего Ашрам удалось обойти россиянок. По мнению арбитра, «все решила именно трудность тела», у израильской спортсменки по протоколам этот показатель был выше, чем у Авериных, благодаря чему, даже допустив ошибку, гимнастка смогла победить. Такое высказывание не осталось без ответа – судье ответила пользовательница соцсети Ирина Колчина из Москвы.

«Знаете, мадамка, засудили вы россиянку только из чувства злости и зависти. Украинцы русофобы из-за гражданской войны на Донбассе. А попытка оправдаться у вас неуклюжая. А вас поздравляю с 44-м местом. Страна 404 это заслужила», — написала Колчина в комментариях.

Ответ пользовательницы, в свою очередь, прокомментировал аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», — было написано под постом.