Познер объяснил поражение гимнастки Авериной на Олимпиаде субъективностью оценок

Телеведущий Владимир Познер объяснил причины поражения Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. По его мнению, художественная гимнастика это сложный вид спорта, в котором победители определяются субъективно.

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Как он рассказал в беседе с NEWS.ru, к таким можно причислить все виды спорта, в которых нет четкого результата в виде «секунд, минут, сантиметров, метров». При этом он отметил, что решение принимает целый ряд судей, и порой между ними могут быть разногласия при выставлении оценок.

По мнению Познера, чтобы делать выводы о том, специально или нарочно судьи отдали победу допустившей ошибку израильтянке Линой Ашрам, необходимо быть профессионалом в этом виде спорта. Себя же журналист считает «просто зрителем».

«Я с удовольствием смотрю художественную гимнастику, и мне может показаться, что кто-то лучше, кто-то хуже, но я в этом смысле не эксперт», – отметил телеведущий.