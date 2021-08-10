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Олимпиада-2020

Познер объяснил поражение гимнастки Авериной на Олимпиаде субъективностью оценок

Елена Прошина
34 минуты назад

Телеведущий Владимир Познер объяснил причины поражения Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. По его мнению, художественная гимнастика это сложный вид спорта, в котором победители определяются субъективно.

Познер объяснил поражение гимнастки Авериной на Олимпиаде субъективностью оценок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как он рассказал в беседе с NEWS.ru, к таким можно причислить все виды спорта, в которых нет четкого результата в виде «секунд, минут, сантиметров, метров». При этом он отметил, что решение принимает целый ряд судей, и порой между ними могут быть разногласия при выставлении оценок.

По мнению Познера, чтобы делать выводы о том, специально или нарочно судьи отдали победу допустившей ошибку израильтянке Линой Ашрам, необходимо быть профессионалом в этом виде спорта. Себя же журналист считает «просто зрителем».

«Я с удовольствием смотрю художественную гимнастику, и мне может показаться, что кто-то лучше, кто-то хуже, но я в этом смысле не эксперт», – отметил телеведущий.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина уступила израильтянке Линой Ашрам в личном многоборье в художественной гимнастике, получив серебряную награду соревнований. При этом во время выступления с лентой иностранка уронила снаряд, из-за чего многие сочли победу незаслуженной.

Олимпиада-2020,Дина Аверина,Владимир Познер,
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