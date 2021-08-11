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Олимпиада-2020

«Другой мощный мир»: японцы оценили выступление спортсменов РФ на Олимпиаде

News.ruиещё 1
1 час назад

Японское агентство Kyodo разместило материал о торжественной церемонии чествования на Красной площади в Москве вернувшихся из Токио российских олимпийцев.

Японцы высоко оценили выступление России на Олимпиаде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что российская команда выступала на Олимпиаде в сокращённом составе, но смогла выиграть 20 золотых медалей. Читатели в комментариях оценили такой результат спортсменов.

Это была Олимпиада, которую в своих интересах использовала байденовская власть и её международные медиа-корпорации. И российские спортсмены молодцы, что доказали им, что есть и другой мощный мир! Они мощно боролись! — написал один из них.

Другие согласились с тем, что россияне не ударили в грязь лицом: «Что бы мы ни говорили о России, а это сильная спортивная держава! Русские достойно боролись!», «Так что там с теми, кто говорил, что Россия в Токийской Олимпиаде участвовать не будет?», «Я очень надеюсь, что Россия справится со всем этим допинговых скандалом и через четыре года в Париже выступит во всю мощь как полноценная национальная команда».

Ранее стало известно, что Олимпиада — 2020 в Токио завершилась с чувством лёгкой горечи и разочарования, несмотря на приятное начало. К спортсменам просто не может быть претензий — в каждой дисциплине ребята выложились по полной. Чего только стоит возвращение медалей на родину в некоторых дисциплинах, где мы четверть века не могли взойти на вершину пьедестала.

Олимпиада-2020,
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