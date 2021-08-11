Японцы высоко оценили выступление России на Олимпиаде

Это была Олимпиада, которую в своих интересах использовала байденовская власть и её международные медиа-корпорации. И российские спортсмены молодцы, что доказали им, что есть и другой мощный мир! Они мощно боролись! — написал один из них.

Другие согласились с тем, что россияне не ударили в грязь лицом: «Что бы мы ни говорили о России, а это сильная спортивная держава! Русские достойно боролись!», «Так что там с теми, кто говорил, что Россия в Токийской Олимпиаде участвовать не будет?», «Я очень надеюсь, что Россия справится со всем этим допинговых скандалом и через четыре года в Париже выступит во всю мощь как полноценная национальная команда».