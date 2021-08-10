«Мировое позорище»: в Сети обсудили слова украинской судьи о выступлении гимнастки РФ

Олимпиада в Токио уже закончилась, но скандал по поводу победы гимнастки Линой Ашрам в личном многоборье не утихает до сих пор. Разобраться в ситуации решила украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная, которая подробно прокомментировала случившееся.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словами, победа израильтянки полностью заслужена, а оценки выставлены правильно. Она отметила, что наибольшую ненависть среди судейской коллегии вызвала Наталья Еремина «только потому, что она украинка».

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни считают, что подобная истерия – позор, а другие же хотят отправить судью «на мыло». Свое мнение высказали и читатели «Рамблера».

«Истерия по поводу проигрыша - это мировое позорище. Тем более, что Диана Аверина в 2017-м и 2018-м годах роняла предметы и получала золото. Видео легко найти на Youtube. И никто почему-то этим не возмущался», – пишет Basil Pupkins.

Её мнение поддержал и пользователь Бо боков. «Кто проиграл, у тех всегда судьи виноваты», – пишет он.

Евгений Божанов поспорил с ним и напомнил, что разница баллов составила всего 0.15, и в таком случае учет ошибки мог бы повлиять на результаты.

Часть пользователей считает, что нельзя было допускать до судейства эксперта из Украины.

«Я не один, кто здесь не разбирается в судействе, поэтому претензия только одна – как наши спортивные функционеры допустили судью с Украины до судейства, зная о массовом расстройстве психики на Украине», – заявил пользователь Миролюб.

«Сама же занизила оценку, сама же оправдывается. Окраинцы», – возмутился Анатолий Брод.

«Опустившаяся на дно спорта , экономики и культуры страна», – написал Сергей Кокорин.

Еще часть читателей отметила, что спорт должен оставаться вне политики, а враждовать спортсменам и вовсе не стоит.