Меньше, чем у украинцев: назван размер премий российских олимпийцев

Премиальные российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио оказались ниже, чем на Украине и в Казахстане, выяснила «Комсомольская правда».

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Так, государственные премии для россиян - чемпионов и призеров Олимпиады - составят 4 млн рублей за «золото» (54 тысяч долларов), 2,5 млн рублей за «серебро» (34 тысячи долларов) и 1,7 млн рублей за «бронзу» (23 тысячи долларов).

Отмечается, что размер премий был установлен несколько лет назад, когда премиальные для чемпионов в пересчете на рубли составляли порядка 115 тысяч долларов. При этом выплачиваются призовые в российской национальной валюте.

Украина выплачивает призовые своим чемпионам не в гривнах, а в долларах. Золотые медалисты Олимпиады получают 125 тысяч долларов, обладатели серебряных наград – 80 тысяч долларов, а бронзовые призеры – 55 тысяч долларов.

Лидером по сумме премиальных на постсоветском пространстве остается Казахстан. Спортсмены, завоевавшие «золото» Игр, получат 250 тысяч долларов. Серебряные призеры могут рассчитывать на 150 тысяч долларов, а бронзовые – на 75 тысяч долларов.

Американские олимпийцы тоже получат премиальные за медали. В этом году власти США увеличили размер выплат по сравнению с Играми 2016 года. Чемпионам выплатят по 37,7 тысячи долларов, серебряным призерам – 22,5 тысячи долларов, а обладателям бронзовых наград достанется премия в размере 15 тысяч долларов.