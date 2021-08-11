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Олимпиада-2020

Белорусская легкоатлетка Тимановская стала лицом польской нефтяной компании

Газета.Ru
1 час назад

Спонсором белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской стала польская нефтяная компания PKN ORLEN.

Тимановская стала лицом польской нефтяной компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я благодарна за полученную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь, в Польше", – приводит слова спортсменки сайт компании.

"Рад, что, поддерживая ее, мы дадим ей возможность и дальше развиваться в спорте. Надеюсь, в ближайшее время Кристина вернется к тренировкам и спортивным соревнованиям", – заявил председатель правления компании Даниэль Обайтек.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Как сообщили в НОК Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано "эмоционально-психологическим состоянием". Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь.

По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу. Ранее сообщалось, что серебряная медаль Европейских игр 2019 года белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской появилась на аукционе eBay.

Олимпиада-2020,Кристина Тимановская,eBay,
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