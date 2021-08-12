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Олимпиада-2020

Ирина Винер-Усманова об Олимпиаде: «Вот я не верю в слово «изнасиловали». Изнасиловать можно только если убить. И то же самое в художественной гимнастике»

Sports.ru
45 минут назад

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова вновь высказалась о соревнованиях на Олимпиаде в Токио.

Винер-Усманова: Изнасиловать можно только если убить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Винер раскритиковала судейские оценки в индивидуальном многоборье, где россиянки Дина и Арина Аверины заняли второе и четвертое место соответственно.

– Почему вас так боится мир художественной гимнастики?

– Боится, потому что должна быть универсальность. Видите, как сказал Моринари Ватанабе (Международной федерации гимнастики – Sports.ru) после Олимпийских игр, что «20 стран стояло на пьедестале, вот какая универсальность!». Мне все время говорилось о том, что не может одна страна 20 лет выигрывать. Ну не может! Тогда вид спорта надо закрывать. Ну давайте закроем балет.

Правильно сказал Михалков. Там говорят зрители, а у нас говорят судьи. А судьи не всегда говорят то, что на самом деле. Особенно на этих Олимпийских играх. Вот что смешно! Понимаете, когда люди плачут, им еще есть что терять. А когда они смеются, это уже, как говорится, полный крах.

– Я не верю, что вас можно сломить. Даже глагол с вами не сочетается. Вас нельзя остановить таким способом.

– Вы знаете, когда-то мне мой супруг говорил, что «вот, изнасиловали кого-то». Я говорю: «Знаешь что? Вот я не верю в слово «изнасиловали». Изнасиловать можно только в том случае, если убить». Вот меня – только убить, вот только тогда. И то же самое в художественной гимнастике, я не остановлюсь, конечно. Но нужно остановить тех людей, которые могут сделать это привычкой.

– Ирина Александровна, за вас вся страна стоит. Вы скажите, что делать. Будут сейчас какие-то меры предприняты?

– Да. Предпринимаются меры, конечно. Идет расследование. Но я не хочу сказать, что это был заказ извне. Но если взять и хорошо посмотреть на всю историю и географию, то получается, что мы проиграли из-за художественной гимнастики четвертое место на Олимпийских играх. Вот и все. Вот и весь ответ на все вопросы, – сказала Винер.

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