Олимпийской чемпионке заменят укушенную мэром японского города медаль

Игрок женской сборной Японии по софтболу, которая победила на прошедшей в Токио Олимпиаде, получит новую золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр города Нагоя. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Фото: Instagram Instagram

Инцидент произошел на прошлой неделе во время мероприятия в честь 20-летней спортсменки Миу Гото, которая вернулась в родной город после победы на Играх. Во время ее чествования на сцене мэр Нагои Такаси Кавамура снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее. Таким образом он позировал для фотографов.

Кроме того, как отмечается, мэр также позволил себе неподобающие высказывания в адрес девушки. В частности, он спрашивал, запрещено ли ей вступать в романтические отношения. В мэрию Нагои поступило более 7 тыс. жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии, а также в домогательствах.

Кавамура уже принес извинения за свой поступок. Он также поговорил с главой Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой и выразил желание возместить деньги за новую золотую медаль.