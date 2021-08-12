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Олимпиада-2020

В Японии олимпийской чемпионке заменят медаль после того, как ее награду укусил мэр Нагои

ТАССиещё 6
34 минуты назад

Игрок женской сборной Японии по софтболу, которая победила на прошедшей в Токио Олимпиаде, получит новую золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр города Нагоя. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Олимпийской чемпионке заменят укушенную мэром японского города медаль
Фото: InstagramInstagram

Инцидент произошел на прошлой неделе во время мероприятия в честь 20-летней спортсменки Миу Гото, которая вернулась в родной город после победы на Играх. Во время ее чествования на сцене мэр Нагои Такаси Кавамура снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее. Таким образом он позировал для фотографов.

Кроме того, как отмечается, мэр также позволил себе неподобающие высказывания в адрес девушки. В частности, он спрашивал, запрещено ли ей вступать в романтические отношения. В мэрию Нагои поступило более 7 тыс. жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил массовых мероприятий в период пандемии, а также в домогательствах.

Кавамура уже принес извинения за свой поступок. Он также поговорил с главой Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой и выразил желание возместить деньги за новую золотую медаль.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа без зрителей. В общем медальном зачете Япония заняла третье место, ее спортсмены завоевали 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей, что стало лучшим результатом в истории страны.

Олимпиада-2020,Ясухиро Ямасита,
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